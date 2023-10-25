Он играл за обе команды. Роналдиньо высказался о матче ПСЖ и Милана

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо не оставил без внимания предстоящий матч Лиги чемпионов между "ПСЖ" и "Миланом".

Команды сойдутся на поле 25 октября. Примечательно, что бразилец поиграл как за одну, так и за другую команды.

По словам Роналдиньо, он ожидает прекрасной игры и будет присутствовать на стадионе как на первом, так и на ответном матче.

"Оба клуба занимают особое место в моем сердце, это две команды, за которые я играл, и два места, где я был очень счастлив.

"ПСЖ" был моей первой командой в Европе, я приехал из "Гремио", когда мне было 21 год. Прием был фантастическим, меня очень хорошо приняли, и после первого сезона я отправился на чемпионат мира и вернулся оттуда чемпионом.

"Милан"? Я отлично провел время. У меня были потрясающие партнеры в команде: Кака, Пато, Тьяго Силва, Зеедорф, Бекхэм, Шевченко, Пирло, Гаттузо, Амброзини, Индзаги... А затем Робиньо и Ибрагимович - настоящая звездная команда. Я считаю скудетто, завоеванное в составе "россонери", своим собственным, даже несмотря на то, что не доиграл сезон в "Милане" перед возвращением в Бразилию.

Прогноз? Не спрашивайте меня, мое сердце разделено, и это считается вполне уважительной причиной для неответа", - цитирует Роналдиньо Milan News.