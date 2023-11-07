"Он действительно удивительный парень". Собослаи вспомнил о знакомстве с Холандом

Венгерский полузащитник “Ливерпуля” Доминик Собослаи вспомнил о своих отношениях с нападающим “Манчестер Сити” Эрлингом Холандом.

Напомним, что оба футболиста выступали в составе австрийского “Зальцбурга”.

"Когда мы играли за Зальцбург, я жил в одной комнате с Холандом, и я несколько раз видел, как он медитировал. Сначала мне это показалось странным, но потом я привык. Он даже дал мне попробовать его маску для сна, утверждая, что она поможет мне быстрее заснуть.

Я бы использовал её сейчас, если бы у меня была. Возможно, мне она не помогла из-за моего неверия, но каждый решает сам. Эрлинг делает многое, о чём люди не знают, но я видел это своими глазами. Он действительно удивительный парень", - сказал Собослаи в интервью для YouTube-канала Fodball.

В этом сезоне Холанд успел забить 13 голов в 16 матчах во всех турнирах. Также на счету футболисты три результативные передачи.