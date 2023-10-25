Он будет забивать голы всю карьеру. Пеп ответил хейтерам Холанда

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об Эрлинге Холанде, который своим дублем принес «горожанам» победу в третьем туре Лиги чемпионов.

«Ему важно иметь моменты. Люди хотят, чтобы он потерпел неудачу. Мне жаль, но этот парень будет забивать голы всю свою жизнь, и, судя по моментам, он представляет невероятную угрозу. Игрокам нужна способность находить возможность для паса, как это делают Кевин де Брюйне и Илкай Гюндоган. Но Холанд будет забивать до последнего дня карьеры», - сказал Хосеп Гвардиола в интервью BBC.

После дубля в матче против «Янг Бойз» Эрлинг Холанд вошел в топ-20 бомбардиров Лиги чемпионов. 23-летний норвежец забил 37 голов в 33 матчах. Но в нынешнем сезоне это первые голы Эрлинга Холанда в Лиге чемпионов. Ведь он не смог забить в матчах против «Црвены Звезды» и РБ «Лейпцига».

«Манчестер Сити» уверенно лидирует в своей группе Лиги чемпионов с девятью очками.