Оливер Кан рассказал об уходе из Баварии

По словам бывшего председателя правления «Баварии» Оливера Кана, его уход из клуба связан с его предыдущей профессиональной карьерой в качестве вратаря.

Кан отметил, что когда ты долгое время ассоциируешься с одной ролью, в его случае – вратарем, сложно изменить этот образ в глазах людей.

“Они не всегда осознают, что ты продвинулся и развиваешься в других областях. Они всегда видят в тебе вратаря”, - сказал он.

Оливер Кан провел 14 лет в «Баварии», сыграв в 632 матчах, пропустив 592 гола и сыграв 247 матчей «на ноль». С 2021 по 2023 год он занимал должность председателя правления клуба. Во время его руководства «Бавария» дважды стала чемпионом Бундеслиги, дважды вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, завоевала Суперкубок Германии, обыграв «Боруссию Дортмунд» со счетом 3:1, но не выигрывала Кубок Германии.

Недавно Кан покинул “Баварию”, а теперь его связывают с работой в Саудовской Аравии.