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Оливер Кан рассказал об уходе из Баварии

Новости футбола Сегодня, 05:48
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Оливер Кан рассказал об уходе из Баварии Оливер Кан рассказал об уходе из Баварии

По словам бывшего председателя правления «Баварии» Оливера Кана, его уход из клуба связан с его предыдущей профессиональной карьерой в качестве вратаря.

Кан отметил, что когда ты долгое время ассоциируешься с одной ролью, в его случае – вратарем, сложно изменить этот образ в глазах людей.

“Они не всегда осознают, что ты продвинулся и развиваешься в других областях. Они всегда видят в тебе вратаря”, - сказал он.

Оливер Кан провел 14 лет в «Баварии», сыграв в 632 матчах, пропустив 592 гола и сыграв 247 матчей «на ноль». С 2021 по 2023 год он занимал должность председателя правления клуба. Во время его руководства «Бавария» дважды стала чемпионом Бундеслиги, дважды вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов, завоевала Суперкубок Германии, обыграв «Боруссию Дортмунд» со счетом 3:1, но не выигрывала Кубок Германии.

Недавно Кан покинул “Баварию”, а теперь его связывают с работой в Саудовской Аравии.

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