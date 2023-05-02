Оливер Кан ответил на слухи об уходе из "Баварии"

Председатель правления "Баварии" Оливер Кан ответил на слухи о своём уходе.

По словам функционера, он останется в клубе в следующем году.

Таким образом, замена Кана в должности может затянуться, а временным кандидатом может стать Карл-Хайнц Румменигге.

Члены наблюдательного совета считают, что Кан несёт ответственность за неудачи команды.