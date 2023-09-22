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Оливер Кан может получить работу в Саудовской Аравии

Новости футбола Сегодня, 04:00
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Оливер Кан может получить работу в Саудовской Аравии Оливер Кан может получить работу в Саудовской Аравии

Легенда мирового футбола Оливер Кан может получить работу в Саудовской Аравии.

По сообщению Bild, бывший голкипер сборной Германии получил предложение стать топ-менеджером местного клуба "Аль-Хиляль".

Интересно, что в середине сентября Кан лично приезжал в Саудовскую Аравию, где побывал в расположении данного клуба.

Источник также обратил внимание на тот факт, что в свое время Оливер уже сотрудничал с Федерацией футбола Саудовской Аравии (SAFF), что происходило в 2017 году. Тогда он занимался реализацией некоторых футбольных проектов.

До недавних пор, а именно до мая 2023 года, Оливер Кан работал в “Баварии”. Он занимал должность исполнительного директора клуба. Тогда мюнхенцы также попрощались со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем.

Уход именитых специалистов СМИ связывали с неудачами команды в Кубке Германии и Лиге чемпионов, несмотря на то, что "Бавария" в итоге выиграла национальное первенство.

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