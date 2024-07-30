Олимпийский рекорд + лучшее фото Олимпиады. Бразильский серфингист стал одним из героев дня

В ночь с 29 на 30 июля начались соревнования по серфингу у мужчин и женщин. Одной из особенностей этой Олимпиады является то, что серфинг проводится на Таити, в 15 000 километрах от основного места проведения игр. Дело в том, что Таити является одно из заморских территорий Франции.

И в первый же день бразильский серфингист Габриэль Медина установил олимпийский рекорд в данном виде спорта. За один заплыв Медина получил от судей 9,9 балла, что ранее никому не удавалось.

Тем самым Медина не оставил шансов японскому спортсмену Каноа Игараси и пробился в 1/4 финала.

Также этот момент запомнился тем, что Медина попал, возможно, на самое лучшее фото Олимпиады-2024. Медина плыл на волне, победно подняв указательный палец, когда его догоняла доска, а фотограф Жером Бруйе запечатлел этот момент. Фото сразу же разлетелось по всем социальным сетям и стало буквально культовым.

Gabriel Medina.



Esse é o tweet. pic.twitter.com/sSLL2xbzlc — Time Brasil (@timebrasil) July 29, 2024

Добавим, что серфинг дебютировал на Олимпиаде-2020 в Токио.

Напомним, что на Dailysports вы можете ознакомиться с медальным зачетом текущих игр.