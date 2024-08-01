Олимпийский коммитет Алжира отреагировал на скандал с боксершой-трансгендером

Самой обсуждаемой темой дня на Олимпиаде-2024 стал скандал вокруг боксерского боя в женском турнире между итальянкой Анджелой Карини и представительницей Алжира Иман Хелиф, которая ранее сменила пол.

На 45-й секунде боя, после очень сильного удара итальянка отказалась продолжать. После боя Карини заявила, что никогда в жизни она не получала настолько сильных ударов.

Множество экспертов и активистов возмутила эта ситуация, и они начали требовать отстранения Хелиф и дополнительной проверки на уровень тестостерона.

Олимпийский коммитет Алжира выступил с заявлением в защиту своей спортсменки:

"Олимпийский комитет Алжира решительно осуждает неэтичные нападки и очернение уважаемой спортсменки Имане Хелиф, вызванные необоснованной пропагандой со стороны некоторых иностранных СМИ. Мы не понимаем, почему Хелиф, которая много лет выступала в любительских соревнованиях без каких-либо проблем, вдруг попросили не драться из-за проблем с ее полом".

Стоит отметить, что сменившая пол Хелиф, на последнем чемпионате мира по боксу не была допущена к соревнованиям из-за проваленного гендерного теста.

На Олимпиаде в этом году представлен еще один трансгендер и также в боксе - Линь Юйтин из Тайваня.