Олимпийские игры 2024 в Париже: в каких дисциплинах будут разыграны медали 31 июля?

В среду, 31 июля, продолжатся соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. В этот день спортсмены со всего мира продолжат бороться за награды и разыграют 16 комплектов наград.

Команда Dailysports подготовила для вас расписание соревнований, в которых будут разыграны медали в этот день. Учитывайте, что начало событий указано по среднеевропейскому времени.

Триатлон

09:00 Личный зачет (женщины)

11:45 Личный зачет (мужчины)

Прыжки в воду

12:00 Синхронная вышка 10м, финал (женщины)

Академическая гребля

13:02 Четверки парные, финальный заезд (мужчины)

13:14 Четверки парные, финальный заезд (женщины)

BMX-фристайл

13:10 Парк, финал (женщины)

15:44 Парк, финал (мужчины)

Стрельба

16:30 Трап, финал (женщины)

Дзюдо

17:00 До 70 кг (женщины)

17:00 До 90 кг (мужчины)

Гребной слалом

18:25 Каноэ-одиночки, финал (женщины)

Спортивная гимнастика

18:30 Индивидуальное многоборье, финал (мужчины)

Фехтование

20:30 Командная сабля, за третье место (мужчины)

21:30 Командная сабля, финал (мужчины)

Плавание

21:30 100м вольным стилем, финал (женщины)

21:37 200м баттерфляем, финал (мужчины)

22:13 1500м вольным стилем, финал (женщины)

Команда Dailysports подготовила для вас информацию с общим медальным зачётом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.