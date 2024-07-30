Олимпийские игры 2024 в Париже: в каких дисциплинах будут разыграны медали 30 июля?

Во вторник, 30 июля, продолжатся соревнования на Олимпийских играх 2024 в Париже. В этот день спортсмены со всего мира продолжат бороться за награды и разыграют 11 комплектов наград.

Команда Dailysports подготовила для вас расписание соревнований, в которых будут разыграны медали в этот день. Учитывайте, что начало событий указано по среднеевропейскому времени.

Стрельба

10:30 Пневматический пистолет 10м (микст)

16:30 Трап, финал (мужчины)

Регби-7

20:45 Новая Зеландия/США – Канада/Австралия (женщины)

Настольный теннис

14:30 Матч за бронзу (микст)

15:30 Финал (микст)

Дзюдо

17:00 до 81 кг (мужчины)

17:00 до 63 кг (женщины)

Спортивная гимнастика

19:15 Командный финал (женщины)

Фехтование

20:30 Командная шпага, за третье место (женщины)

21:30 Командная шпага, финал (женщины)

Плавание

21:56 100м на спине, финал (женщины)

22:02 800м вольным стилем, финал (мужчины)

23:01 Эстафета 4x200м вольным стилем, финал (мужчины)

Команда Dailysports подготовила для вас информацию с общим медальным зачётом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.