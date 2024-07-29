Олимпийские игры 2024 в Париже: в каких дисциплинах будут разыграны медали 29 июля?

В понедельник, 29 июля, продолжатся соревнования на Олимпийских играх 2024 в Париже. За предыдущие два дня были разыграны 26 комплектов наград.

В этот день спортсмены со всего мира продолжат бороться за награды и разыграют 19 комплектов наград. Сейчас это самый большой показатель за один день в последние три дня.

Команда Dailysports подготовила для вас расписание соревнований, в которых будут разыграны медали в этот день. Учитывайте, что начало событий указано по среднеевропейскому времени.

Стрельба

10:30 стрельба из пневматической винтовки, 10 м, женщины

13:00 стрельба из пневматической винтовки, 10 м, мужчины

Прыжки в воду

12:00 Трамплин 10 м, синхронные прыжки, мужчины

Троеборье

12:30 Конкур, командное троеборье

16:00 Конкур, индивидуальное троеборье

Маунтинбайк

15:10 Кросс кантри, мужчины

Дзюдо

17:00 до 73 кг, мужчины

17:00 до 57 кг, женщины

Скейтбординг

18:00 Стрит, мужчины

Стрельба из лука

18:11 Мужские команды

Гребной слалом

18:20 Байдарка-одиночка, мужчины

Спортивная гимнастика

18:30 Мужские команды

Плавание

21:30 Комплексный стиль, 400 м, женщины

21:40 Вольный стиль, 200 м, мужчины

22:19 На спине, 100 м, мужчины

22:25 Брасс, 100 м, женщины

22:41 Вольный стиль, 200 м, женщины

Фехтование

22:45 Сабля, женщины

23:10 Рапира, мужчины

Команда Dailysports подготовила для вас информацию с общим медальным зачётом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.