Олимпийские игры 2024 в Париже: в каких дисциплинах будут разыграны медали 2 августа?
Новости Олимпийских игр Сегодня, 01:18Евгений Кравченко эксперт Dailysports
olympic.ca
На Олимпийских играх 2024, которые проходят в Париже, пройдет седьмой соревновательный день. В пятницу, 2 августа, разыграют 26 комплектов наград.
Команда Dailysports подготовила для вас расписание соревнований, в которых будут разыграны медали в этот день. Учитывайте, что начало событий указано по среднеевропейскому времени.
Стрельба
- 10:30 Винтовка 50м, 3 положения, финал (женщины)
Прыжки в воду
- 12:00 Синхронный трамплин 3м, финал (мужчины)
Академическая гребля
- 11:42 Двойки, финальный заезд (мужчины)
- 11:54 Двойки, финальный заезд (женщины)
- 12:06 Двойки парные л/в, финальный заезд (мужчины)
- 12:18 Двойки парные л/в, финальный заезд (женщины)
Теннис
- 13:00 Микст. Матч за третье место
- 14:30 Матч за третье место (женщины)
- 20:00 Микст. Финал
Парусный спорт
- 13:13 Скиф, медальная гонка (женщины)
- 14:13 Скиф, медальная гонка (мужчины)
- 15:03 Виндсерфинг (женщины)
- 15:23 Виндсерфинг (мужчины)
Прыжки на батуте
- 14:50 Финал (женщины)
- 20:30 Финал (мужчины)
Конный спорт
- 15:00 Командный конкур, финал
Бадминтон
- 16:00 Пары (микст)
Стрельба из лука
- 17:24 Матч за 3-е место, команды (микст)
- 17:43 Финал, команды (микст)
Дзюдо
- 17:00 Свыше 78 кг (женщины)
- 17:00 Свыше 100 кг (мужчины)
Фехтование
- 20:30 Командная шпага, финалы (мужчины)
Плавание
- 21:30 50м вольным стилем, финал (мужчины)
- 21:36 200м на спине, финал (женщины)
- 21:43 200м комплексом, финал (мужчины)
Легкая атлетика
- 22:20 Бег на 10 000м (мужчины)
BMX-гонки
- 22:35 Финал (мужчины)
- 22:50 Финал (женщины)
Напомним, на Dailysports вы можете ознакомиться с полным медальным зачетом игр в Париже.
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