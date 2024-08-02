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Олимпийские игры 2024 в Париже: в каких дисциплинах будут разыграны медали 2 августа?

Новости Олимпийских игр Сегодня, 01:18
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Олимпийские игры 2024 в Париже: в каких дисциплинах будут разыграны медали 2 августа? olympic.ca

На Олимпийских играх 2024, которые проходят в Париже, пройдет седьмой соревновательный день. В пятницу, 2 августа, разыграют 26 комплектов наград.

Команда Dailysports подготовила для вас расписание соревнований, в которых будут разыграны медали в этот день. Учитывайте, что начало событий указано по среднеевропейскому времени.

Стрельба

  • 10:30 Винтовка 50м, 3 положения, финал (женщины)

Прыжки в воду

  • 12:00 Синхронный трамплин 3м, финал (мужчины)

Академическая гребля

  • 11:42 Двойки, финальный заезд (мужчины)
  • 11:54 Двойки, финальный заезд (женщины)
  • 12:06 Двойки парные л/в, финальный заезд (мужчины)
  • 12:18 Двойки парные л/в, финальный заезд (женщины)

Теннис

  • 13:00 Микст. Матч за третье место
  • 14:30 Матч за третье место (женщины)
  • 20:00 Микст. Финал

Парусный спорт

  • 13:13 Скиф, медальная гонка (женщины)
  • 14:13 Скиф, медальная гонка (мужчины)
  • 15:03 Виндсерфинг (женщины)
  • 15:23 Виндсерфинг (мужчины)

Прыжки на батуте

  • 14:50 Финал (женщины)
  • 20:30 Финал (мужчины)

Конный спорт

  • 15:00 Командный конкур, финал

Бадминтон

  • 16:00 Пары (микст)

Стрельба из лука

  • 17:24 Матч за 3-е место, команды (микст)
  • 17:43 Финал, команды (микст)

Дзюдо

  • 17:00 Свыше 78 кг (женщины)
  • 17:00 Свыше 100 кг (мужчины)

Фехтование

  • 20:30 Командная шпага, финалы (мужчины)

Плавание

  • 21:30 50м вольным стилем, финал (мужчины)
  • 21:36 200м на спине, финал (женщины)
  • 21:43 200м комплексом, финал (мужчины)

Легкая атлетика

  • 22:20 Бег на 10 000м (мужчины)

BMX-гонки

  • 22:35 Финал (мужчины)
  • 22:50 Финал (женщины)

Напомним, на Dailysports вы можете ознакомиться с полным медальным зачетом игр в Париже.

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