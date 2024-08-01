Олимпийские игры 2024 в Париже: в каких дисциплинах будут разыграны медали 1 августа?

На Олимпийских играх 2024, которые проходят в Париже, пройдет шестой соревновательный день. В четверг, 1 августа, разыграют 18 комплектов наград.

Команда Dailysports подготовила для вас расписание соревнований, в которых будут разыграны медали в этот день. Учитывайте, что начало событий указано по среднеевропейскому времени.

Спортивная ходьба

07:30 20 км, мужчины

09:20 20 км, женщины

Стрельба из винтовки

09:30 в трех позициях, 50 м, мужчины

Академическая гребля

11:18 парные двойки, женщины

11:30 парные двойки, мужчины

11:50 четверки, женщины

12:10 четверки, мужчины

Парусный спорт

14:43 лодки-скифы, мужчины

15:43 парусный спорт, лодки-скифы, женщины

Дзюдо

16:00 до 100 кг, мужчины

16:00 дзюдо, до 78 кг, женщины

Гребной слалом

17:20 каяки, мужчины

Спортивная гимнастика

18:15 многоборье, женщины

Фехтование

20:30 рапира, женские команды

Плавание

20:30 баттерфляй, 200 м, женщины

20:38 плавание, 200 м на спине, мужчины

21:11 плавание, 200 м на спине, женщины

22:03 плавание, эстафета 4x200 м, женщины

Команда Dailysports подготовила для вас информацию с общим медальным зачётом на Олимпийских играх 2024 года в Париже.