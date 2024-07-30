Олимпиада-2024. Футбол. Расписание и результаты

Завтра, 31 июля, состоятся матчи заключительного тура группового этапа футбольного турнира Олимпиады-2024 у женщин. По итогам дня определятся все участники плей-офф турнира. Команда Dailysports подготовила для вас полное расписание и результаты всех матчей дня. Начало матчей указано по центральноевропейскому времени.

Группа А

21:00 Колумбия – Канада

21:00 Новая Зеландия – Франция

Standings provided by Sofascore

Группа В

19:00 Замбия – Германия

19:00 Австралия – США

Standings provided by Sofascore

Группа С

17:00 Бразилия – Испания

17:00 Япония – Нигерия

Standings provided by Sofascore

С полным расписанием всех медальных соревнований на Олимпиаде-2024 сегодняшнего дня вы можете ознакомиться на Dailysports.