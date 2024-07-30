Олимпиада-2024. Баскетбол. Расписание и результаты

Сегодня, 30 июля, состоятся матчи 2-го тура группового этапа баскетбольного турнира Олимпиады-2024 у мужчин. Также сегодня стартуют соревнования у мужчин и женщин по баскетболу 3х3. Команда Dailysports подготовила для вас полное расписание и результаты всех матчей дня. Начало матчей указано по центральноевропейскому времени.

Бакетбол. Мужчины

Група А

11:00 Испания – Греция 84:77

13:30 Канада – Австралия 93:83

Standings provided by Sofascore

Группа В

17:15 Япония – Франция 90:94 ОТ

21:00 Бразилия – Германия 73:86

Standings provided by Sofascore

Баскетбол 3х3. Мужчины

18:35 Латвия – Литва

19:05 Китай – Нидерланды

22:05 Польша – Франция

22:35 Сербия – США

Standings provided by Sofascore

Баскетбол 3х3. Женщины

17:30 Германия – США

18:00 Австралия – Канада

21:00 Испания – Азербайджан

21:30 Франция – Китай

Standings provided by Sofascore

С полным расписанием всех медальных соревнований на Олимпиаде-2024 сегодняшнего дня вы можете ознакомиться на Dailysports.