Олимпиада-2024. Баскетбол. Расписание и результаты 2 августа

Сегодня, 2 августа, на олимпийском турнире по баскетболу состоятся матчи заключительного 3-го тура группового этапа у мужчин, а также продолжатся соревнования в баскетболе 3х3. Dailysports подготовил для вас полное расписание и результаты этих событий. Добавим, что начало матчей указанно по центральноевропейскому времени.

Баскетбол. Мужчины. Групповой этап

Группа А

17:15 Канада – Испания

21:00 Австралия – Греция

Standings provided by Sofascore

Группа В

11:00 Япония – Бразилия

21:00 Франция – Германия

Standings provided by Sofascore

Баскетбол 3х3. Мужчины

10:05 Литва – Китай

12:35 Польша – Нидерланды

13:35 Нидерланды – Литва

14:05 Франция – Латвия

18:35 Франция – США

19:05 Латвия – Сербия

22:05 Сербия – Польша

22:35 Китай – США

Standings provided by Sofascore

Баскетбол 3х3. Женщины

09:00 Китай – Германия

09:30 Австралия – Азербайджан

12:30 Австралия – Испания

13:00 США – Франция

17:30 Азербайджан – Китай

18:00 США – Канада

21:00 Канада – Испания

21:30 Франция – Германия

Standings provided by Sofascore

Напомним, на Dailysports вы можете ознакомиться с полным медальным зачетом игр в Париже.