Окончание сезона MLS. Известна сетка финальной серии

Вчера состоялись последние матчи в рамках текущего сезонаMLS и окончательно определились участники финальной серии.

Из каждой конференции в финальную серию прошло по семь команд, еще по две команды разыграют эту путевку в стыковых матчах.

Участниками финальной серии от Восточной конференции стали:

Цинциннати Орландо Сити Коламбус Крю Филадельфия Юнион Нью-Ингленд Революшн Атланта Юнайтед Нешвилл СК

Нью Йорк Ред Буллс и Шарлотт поборются за путевку в матче плей-офф.

Standings provided by Sofascore

С Западной конференции в финальную серию прошли следующие команды:

Сент-Луис Сити Сиэтл Саундерс Лос-Анджелес Хьюстон Динамо Реал Солт Лейк Ванкувер Вайткепс Даллас

Спортинг Канзас-Сити и Сан-Хосе Эртквейкс будут сражаться в стыковых матчах.

Standings provided by Sofascore

1/8 сетки финальной серии выглядит следующим образом:

Цинциннати – Нью Йорк Ред Буллс/Шарлотт

Филадельфия Юнион – Нью Ингленд Революшн

Коламбус Крю – Атланта Юнайтед

Орландо Сити – Нешвилл СК

Сент-Луис Сити – Спортинг Канзас-Сити/Сан-Хосе Эртквейкс

Хьюстон Динамо – Реал Солт Лейк

Лос-Анджелес – Ванкувер Войткепс

Сиэтл Саундерс – Даллас

Стыковые матчи пройдут 26 октября. Финал назначен на 9 декабря в 22:00 по среднеевропейскому времени.