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Окончание сезона MLS. Известна сетка финальной серии

Новости футбола Сегодня, 03:14
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Окончание сезона MLS. Известна сетка финальной серии Фото: AFP/Kevork Djanseziana

Вчера состоялись последние матчи в рамках текущего сезонаMLS и окончательно определились участники финальной серии.

Из каждой конференции в финальную серию прошло по семь команд, еще по две команды разыграют эту путевку в стыковых матчах.

Участниками финальной серии от Восточной конференции стали:

  1. Цинциннати
  2. Орландо Сити
  3. Коламбус Крю
  4. Филадельфия Юнион
  5. Нью-Ингленд Революшн
  6. Атланта Юнайтед
  7. Нешвилл СК

Нью Йорк Ред Буллс и Шарлотт поборются за путевку в матче плей-офф.

Standings provided by Sofascore

С Западной конференции в финальную серию прошли следующие команды:

  1. Сент-Луис Сити
  2. Сиэтл Саундерс
  3. Лос-Анджелес
  4. Хьюстон Динамо
  5. Реал Солт Лейк
  6. Ванкувер Вайткепс
  7. Даллас

Спортинг Канзас-Сити и Сан-Хосе Эртквейкс будут сражаться в стыковых матчах.

Standings provided by Sofascore

1/8 сетки финальной серии выглядит следующим образом:

  • Цинциннати – Нью Йорк Ред Буллс/Шарлотт
  • Филадельфия Юнион – Нью Ингленд Революшн
  • Коламбус Крю – Атланта Юнайтед
  • Орландо Сити – Нешвилл СК
  • Сент-Луис Сити – Спортинг Канзас-Сити/Сан-Хосе Эртквейкс
  • Хьюстон Динамо – Реал Солт Лейк
  • Лос-Анджелес – Ванкувер Войткепс
  • Сиэтл Саундерс – Даллас

Стыковые матчи пройдут 26 октября. Финал назначен на 9 декабря в 22:00 по среднеевропейскому времени.

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