Окончание сезона MLS. Известна сетка финальной серии
Новости футбола Сегодня, 03:14
Фото: AFP/Kevork Djanseziana
Вчера состоялись последние матчи в рамках текущего сезонаMLS и окончательно определились участники финальной серии.
Из каждой конференции в финальную серию прошло по семь команд, еще по две команды разыграют эту путевку в стыковых матчах.
Участниками финальной серии от Восточной конференции стали:
- Цинциннати
- Орландо Сити
- Коламбус Крю
- Филадельфия Юнион
- Нью-Ингленд Революшн
- Атланта Юнайтед
- Нешвилл СК
Нью Йорк Ред Буллс и Шарлотт поборются за путевку в матче плей-офф.
С Западной конференции в финальную серию прошли следующие команды:
- Сент-Луис Сити
- Сиэтл Саундерс
- Лос-Анджелес
- Хьюстон Динамо
- Реал Солт Лейк
- Ванкувер Вайткепс
- Даллас
Спортинг Канзас-Сити и Сан-Хосе Эртквейкс будут сражаться в стыковых матчах.
1/8 сетки финальной серии выглядит следующим образом:
- Цинциннати – Нью Йорк Ред Буллс/Шарлотт
- Филадельфия Юнион – Нью Ингленд Революшн
- Коламбус Крю – Атланта Юнайтед
- Орландо Сити – Нешвилл СК
- Сент-Луис Сити – Спортинг Канзас-Сити/Сан-Хосе Эртквейкс
- Хьюстон Динамо – Реал Солт Лейк
- Лос-Анджелес – Ванкувер Войткепс
- Сиэтл Саундерс – Даллас
Стыковые матчи пройдут 26 октября. Финал назначен на 9 декабря в 22:00 по среднеевропейскому времени.
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