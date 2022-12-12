Огромная сумма: в "Шахтере" назвали стоимость Мудрика

Директор по футболу донецкого “Шахтера” Дарио Срна заявил, что полузащитник Михаил Мудрик стоит больше 100 миллионов евро.

“Чтобы купить Мудрика, придется заплатить большие деньги. ”Манчестер Сити" заплатил за Джека Грилиша более 100 миллионов евро, а уровень Мудрика не ниже", - приводит слова Срны Marca.

В нынешнем сезоне 21-летний Мудрик провел за “Шахтер” и сборную Украины 24 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до 31 декабря 2026 года.

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