Огни статуи Христа в Рио выключили в знак солидарности с Винисиусом (фото)

В знак солидарности с вингером "Реала" и сборной Бразилии Винисиусом Жуниором, который подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов "Валенсии", огни статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро были выключены вчера вечером.

Акция была проведена архиепископским святилищем Христа-Искупителя, Бразильской конфедерацией футбола (CBF) и обсерваторией расовой дискриминации в футболе.

Она стартовала в 18:00 по местному времени. Огни были выключены на протяжении часа.

Организаторы заявили, что их акция должна стать "символом коллективной борьбы с расизмом и знаком солидарности с игроком, а также с теми, кто страдает от предрассудков по всему миру".