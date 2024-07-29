ОФИЦИАЛЬНО. Жирона подписала полузащитника сборной Испании

Как и ожидалось ранее, Жирона достаточно быстро нашла замену одному из своих лидеров Савио, который этим летом перебрался в Манчестер Сити.

Сегодня Жирона официально объявил о переходе из Тоттенхэма флангового нападающего Брайана Хиля. Жирона взяла Хиля в аренду до конца сезона с опицей выкупа за 15 миллионов евро, которая не является обязательной.

Известно, что перед переходом в Жирону Хиль продлил контракт со “шпорами”.

Брайан Хиль перешел в Тоттенхэм летом 2021 года из Севильи за 25 миллионов евро, но не смог зарекомендовать себя в английском клубе. За это время он сыграл за Тоттенхэм 43 матча и сделал 2 ассиста. Ранее “шпоры” уже отдавали Хиля в аренду его родной Севилье и Валенсии. Также в активе Хиля 4 матча за сборную Испании.

В минувшем сезоне 23-летний испанец выходил на поле только в 11 матчах английской Премьер-лиги.

Напомним, Жирона сенсационно заняла 3-е место в Ла Лиге и дебютирует в Лиге чемпионов УЕФА в новом сезоне.