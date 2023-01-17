Официально: Цыганков сменил "Динамо" на "Жирону"
Новости футбола Сегодня, 07:10
Фото: твиттер Жироны/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" и испанская “Жирона” сообщили о завершении трансфера сборной Украины Виктора Цыганкова.
Соглашение украинца с испанским клубом рассчитано до лета 2027 года.
За лидера киевлян испанцы заплатили 5 миллионов евро. Также в контракте прописано, что “Динамо” получит 50% от возможной предстоящей продажи игрока, сообщает пресс-служба бело-синих.
Цыганков играл за первую команду “Динамо” с 2016 года. На его счету 236 матчей во всех турнирах, в которых забил 94 гола и отдал 64 результативных передачи.
Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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