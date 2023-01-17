Официально: Цыганков сменил "Динамо" на "Жирону"

Киевское "Динамо" и испанская “Жирона” сообщили о завершении трансфера сборной Украины Виктора Цыганкова.

Соглашение украинца с испанским клубом рассчитано до лета 2027 года.

За лидера киевлян испанцы заплатили 5 миллионов евро. Также в контракте прописано, что “Динамо” получит 50% от возможной предстоящей продажи игрока, сообщает пресс-служба бело-синих.

Цыганков играл за первую команду “Динамо” с 2016 года. На его счету 236 матчей во всех турнирах, в которых забил 94 гола и отдал 64 результативных передачи.