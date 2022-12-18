Официально: Саутгейт продолжит работу со сборной Англии
Новости футбола Сегодня, 09:55
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сохранит свой пост, сообщается в твиттере Футбольной ассоциации Англии.
Специалист согласился продолжить работу и останется в должности как минимум до конца действия контракта до лета 2024 года. Таким образом, тренер будет руководить национальной командой в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. В отборе Евро-2024 англичане сыграют со сборными Италии, Украины, Северной Македонии и Мальты.
52-летний Саутгейт тренирует сборную Англии с 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до полуфинала чемпионата мира-2018, финала Евро-2020 и четвертьфинала чемпионата мира-2022.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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