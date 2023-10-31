ОФИЦИАЛЬНО. Саудовская Аравия примет Чемпионат Мира-2034

Чемпионат Мира-2034 пройдет в Саудовской Аравии, объявил президент ФИФА Джанни Инфантино, сообщает Фабрицио Романо.

Саудовская Аравия ранее публично объявила о своих планах, и ФИФА в одном из своих решений указала, что турнир 2034 года должен пройти в Азии.

"Футбол объединяет мир, как ни один другой вид спорта. Чемпионат мира - идеальная площадка для послания единства и объединения. Разные культуры могут быть вместе", - сказал Инфантино, комментируя это решение.

Саудовская Аравия хочет принять у себя чемпионат мира по футболу в 2034 году. Сначала считалось, что фаворитом может быть Австралия, так как на этом континенте никогда не проводился футбольный турнир такого масштаба.

Руководство Федерации футбола Австралии сообщило, что страна не будет подавать заявку на проведение Мундиаля. Страна хочет сосредоточиться на подготовке к женскому Кубку Азии 2026 года, а также на подготовке к Клубному чемпионату мира 2029 года.