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Официально: Роналду перешел в клуб из Саудовской Араваии

Новости футбола Сегодня, 16:31
Фото: твиттер "Аль-Наср"/Автор неизвестен Фото: твиттер "Аль-Наср"/Автор неизвестен

Пресс-служба “Аль-Наср” на официальном сайте объявила о переходе португальского нападающего Криштиану Роналду.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался саудовскому клубу бесплатно. Стороны заключили контракт до лета 2025 года.

Ранее 37-летний Роналду выступал за “Спортинг”, “Манчестер Юнайтед”, “Реал”, “Ювентус” и вновь “Манчестер Юнайтед”. За сборную Португалии сыграл 196 матчей и забил 118 голов.

Роналду - 3-кратный чемпион Испании, 2-кратный чемпион Испании, 3-кратный чемпион Италии, обладатель Кубка Англии, 2-кратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Италии, 2-кратный обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубка Португалии, обладатель Суперкубка Англии, 2-кратный обладатель Суперкубка Испании, 2-кратный обладатель Суперкубка Италии, 5-кратный победитель Лиги чемпионов, 2-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 4-кратный победитель клубного чемпионата мира, чемпион Европы, победитель Лиги наций, 5-кратный обладатель “Золотого мяча”, 4-кратный обладатель “Золотой бутсы”.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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