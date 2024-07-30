ОФИЦИАЛЬНО. Рома объявила о подписании вингера Ювентуса

Рома объявила о подписании вингера Ювентуса Матиаса Суле. В официальном паблике римского клуба Суле уже позирует в футболке “волков”.

За джаллоросси аргентинец будет играть под 18 номером, который раньше принадлежал легендарным Габриэлю Батистуте и Антонио Кассано.

🇦🇷 Matias Soulé ➕ 24-25 Away Kit 👀



Preordina la nuova maglia ora, disponibile dal 1 agosto 🐺



👉 https://t.co/AV9xG1X94Q#ASRoma pic.twitter.com/aA8gElBn3b — AS Roma (@OfficialASRoma) July 30, 2024

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Суле переходит в Рому, подписав пятилетний контракт. Трансфер обошелся “волкам” в €26 млн фиксированных выплат, €4 млн предусмотрено в виде дополнений. 10% Юве получит от следующей перепродажи игрока.

Суле провел сезон 2023/2024 на правах аренды во Фрозиноне, однако права на 21-летнего аргентинца принадлежат Ювентусу. В минувшей кампании на счету футболиста 11 голов и 3 ассиста в 36 матчах Серии А за Фрозиноне.

Ранее Рома официально объявила о подписании бывшего вратаря Арсенала и Брайтона Мэтью Райана.