ОФИЦИАЛЬНО. Риккардо Калафьори – футболист Арсенала

Арсенал наконец-то завершил один из наиболее ожидаемых трансферов этого лета в английском футболе.

Сегодня “канониры” официально объявили о переходе из Болоньи универсального защитника Риккардо Калафьори. За футболиста сборной Италии Арсенал заплатил 45 миллионов евро + бонусы. Калафьори подписал с лондонцами контракт на пять лет.

22-летний футболист уже прилетел в США и присоединился к другим игрокам Арсенала.

Benvenuto, Riccardo Calafiori 🇮🇹



Meeting new teammates for the very first time ❤️ pic.twitter.com/JbUhqOBCMN — Arsenal (@Arsenal) July 29, 2024

Калафьори минувший сезон за Болонью отыграл на позиции центрального защитника, однако его родной позицией является левый фланг обороны, где его, как ожидается, и будет использовать Микель Артета.

Напомним, по итогам сезона-2023/24 Болонья финишировала пятой в Серии А и сенсационно пробилась в Лигу чемпионов, но этим летом, помимо Калафьори, ее покинули главный тренер Тьяго Мотта и лучший бомбардир Джошуа Зиркзе.

На счету Калафиори 30 матчей, 5 голов и 2 ассиста в минувшем сезоне. Также он был основным футболистом сборной Италии на Евро-2024.