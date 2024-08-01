Официально. Полузащитник сборной Германии перешел в стан финалиста Лиги чемпионов

Впервые за семь лет немецкий полузащитник Паскаль Гросс сыграет у себя на родине. 33-летний игрок Брайтона подписал контракт с дортмундской Боруссией.

Сумма трансфера официально не разглашается, но известно, что Гросс подписал контракт со «шмелями» до 30 июня 2026 года. Игрок ближайшим временем присоединится к тренировочному лагерю команды в швейцарском Бад Рагаце.

Последние семь лет Гросс представлял английский Брайтон, за который провел 261 матч, забил 32 гола и отдал 52 гола.

А вот в Германии до переезда в стан «чаек» он был игроком Ингольштадта, за который сыграл в 165 матчах, отметившись в воротах соперников 17 раз и ещё 40 раз помогав своим партнерам.

Трансфер Гросса стал третьим для Боруссии в летнее трансферное окно. Ранее «шмели» оформили подписание Вальдемара Антона и Серу Гирасси.

Со всеми трансферами клубов Бундеслиги в летнее трансферное окно вы можете познакомиться в отдельной таблице.