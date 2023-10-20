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ОФИЦИАЛЬНО. Папу Гомеса дисквалифицировали на два года из-за положительного допинг-теста

Новости футбола Сегодня, 14:15
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
ОФИЦИАЛЬНО. Папу Гомеса дисквалифицировали на два года из-за положительного допинг-теста ОФИЦИАЛЬНО. Папу Гомеса дисквалифицировали на два года из-за положительного допинг-теста

Чемпиона мира и игрока "Монцы" Алехандро Гомеса дисквалифицировали на два года из-за положительного допинг-теста, как сообщили на официальном сайте клуба.

В биологических образцах футболиста обнаружили наличие тербуталина. Игрок дал положительный допинг-тест в составе "Севильи" перед ЧМ-2022 и теперь получил наказ в виде двухлетней дисквалификации. Монца оставляет за собой право оценивать следующие процедурные шаги.

По данным другого источника, запрещенное вещество содержалось в сиропе от кашля, который предназначался для ребенка. Сам аргентинец рассказал, что плохо себя чувствовал ночью и поэтому, без предварительной консультации, решил принять лекарство.

Гомес ранее выступал за итальянскую "Аталанту", испанскую "Севилью" и украинский "Металлист". Напомним, что на чемпионате мира в Катаре Гомес также был в заявке. Сборная Аргентины стала чемпионом мира, а полузащитник получил золотую медаль чемпиона мира.

В конце сентября он перешел в "Монцу" как свободный агент и успел принять участие всего в двух матчах в октябре.

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