Официально: ФИФА утвердила формат чемпионата мира 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила формат проведения чемпионата мира-2026, который пройдет в Канаде, Мексике и США, сообщается на официальном сайте организации.

В турнире примут участие рекордные 48 сборных. Команды будут разбиты на 12 групп по четыре сборные. В плей-офф выйдут по две лучших команды из каждой группы, а также 8 из 12 лучших третьих мест. Таким образом, стадия на выбывания начнется с 1/16 финала.

Длительность турнира составит 39 дней, всего будет сыграно 104 матча.

Напомним, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

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