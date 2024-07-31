ОФИЦИАЛЬНО. Челси объявил о переходе датского голкипера

Челси продолжает быть самым активным английским топ-клубом на трансферном рынке этим летом.

Сегодня лондонский клуб официально объявил о переходе датского голкипера Филипа Йоргенсена из Вильярреала. 22-летний футболист подписал с Челси контракт на шесть лет. Сумма трансфера составила 24,5 миллиона евро.

Тем самым Йоргенсен стал шестой наиболее дорогой продажей в истории Вильярреала. Рекорд принадлежит Седрику Бакамбу, которого “желтая субмарина” продала в Бейцзинь Гоань за 40 миллионов евро.

Йоргенсен уже прилетел в США, где Челси проходит предсезонную подготовку.

22-летний датский голкипер является выпускником академии Вильярреала. В минувшем сезоне он пробился в основу клуба и сыграл 36 матчей в Ла Лиге, в которых пропустил 63 гола.

Напомним, Челси минувший сезон Премьер-лиги завершил на шестом месте, но из-за победы Манчестер Юнайтед в Кубке Англии сыграет в новом сезоне лишь в Лиге конференций.