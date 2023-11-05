Официально: бой Усика и Фьюри перенесен. Новую дату озвучат на следующей неделе

Промомутер Александар Усика, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, Александр Красюк заявил, что бой против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, который был назначен на 23 января перенесен. На следующей неделе станут известны новые подробности касательно поединка, а сам бой перенесен на начало 2024 года.

Вот, что он сказал для iFL TV:

Мы ожидали, что Фьюри проведет бой с Усиком 23 декабря, такова была наша договоренность, ее подписали обе стороны. Но мы уже некоторое время занимаемся боксом и знаем, что, если боец не готов и не хочет выходить на ринг – ты не можешь подтолкнуть его, он никогда этого не сделает. Но весь мир ждет большого боя, поэтому мы должны быть гибкими. Усик не будет драться 23 декабря. Бой перенесен на начало 2024-го, вот так мы поступили. Усик снимает все видео, проводит съемки для предстоящего боя и возвращается в свой тренировочный лагерь в Испании, - сказал Красюк касательно проведения боя в ранее назначенную дату. Если все будет хорошо, то на следующей неделе кое о чем будет объявлено. Поэтому раньше следующей недели я не хочу… Скажем так, это будет не хорошо, если я объявлю о чем-то раньше следующей недели.

Поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри будет за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, на кону будут стоять все чемпионские пояса обоих боксеров. Победитель станет обладателем поясов WBA, WBO, IBF, IBO,WBC и The Ring.

Стоит отметить, что ни один из боксеров еще ни разу проигрывал поединки в своей карьере. На счету Усика 21 бой, все победные, в которых он нокаутировал соперника 14 раз. У Фьюри из 35 боксерских матчей 34 победы, из которых 23 досрочно и одна ничья в 2018 году против Деонтея Уайлдера.