EN EN NG NG
Главная Новости Новости бокса Официально: бой Усика и Фьюри перенесен. Новую дату озвучат на следующей неделе

Официально: бой Усика и Фьюри перенесен. Новую дату озвучат на следующей неделе

Новости бокса 05 ноя 2023, 06:33
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Официально: бой Усика и Фьюри перенесен. Новую дату озвучат на следующей неделе Официально: бой Усика и Фьюри перенесен. Новую дату озвучат на следующей неделе

Промомутер Александар Усика, чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, Александр Красюк заявил, что бой против чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, который был назначен на 23 января перенесен. На следующей неделе станут известны новые подробности касательно поединка, а сам бой перенесен на начало 2024 года.

Вот, что он сказал для iFL TV:

Мы ожидали, что Фьюри проведет бой с Усиком 23 декабря, такова была наша договоренность, ее подписали обе стороны. Но мы уже некоторое время занимаемся боксом и знаем, что, если боец не готов и не хочет выходить на ринг – ты не можешь подтолкнуть его, он никогда этого не сделает. Но весь мир ждет большого боя, поэтому мы должны быть гибкими.

Усик не будет драться 23 декабря. Бой перенесен на начало 2024-го, вот так мы поступили. Усик снимает все видео, проводит съемки для предстоящего боя и возвращается в свой тренировочный лагерь в Испании, - сказал Красюк касательно проведения боя в ранее назначенную дату.

Если все будет хорошо, то на следующей неделе кое о чем будет объявлено. Поэтому раньше следующей недели я не хочу… Скажем так, это будет не хорошо, если я объявлю о чем-то раньше следующей недели.

Поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри будет за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе, на кону будут стоять все чемпионские пояса обоих боксеров. Победитель станет обладателем поясов WBA, WBO, IBF, IBO,WBC и The Ring.

Стоит отметить, что ни один из боксеров еще ни разу проигрывал поединки в своей карьере. На счету Усика 21 бой, все победные, в которых он нокаутировал соперника 14 раз. У Фьюри из 35 боксерских матчей 34 победы, из которых 23 досрочно и одна ничья в 2018 году против Деонтея Уайлдера.

Популярные новости
Талант Манчестер Сити Рико Льюис назвал игрока, который помог ему адаптироваться Новости футбола Сегодня, 06:28 Талант Манчестер Сити Рико Льюис назвал игрока, который помог ему адаптироваться
Ибрагимович возвращается в Милан Новости футбола Сегодня, 04:40 Ибрагимович возвращается в Милан
Месси предлагали зарплату в миллиард евро Новости футбола Сегодня, 02:42 Месси предлагали зарплату в миллиард евро
У худшего – 4.8, у лучшего – 9.5. Оценки игроков за суперматч АПЛ Тоттенхэм – Челси Новости футбола Вчера, 23:34 У худшего – 4.8, у лучшего – 9.5. Оценки игроков за суперматч АПЛ Тоттенхэм – Челси
Свентек уничтожила Пегулу в финале Итогового турнира 2023 и снова стала первой ракеткой мира Новости тенниса Вчера, 23:15 Свентек уничтожила Пегулу в финале Итогового турнира 2023 и снова стала первой ракеткой мира
Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 11-го тура Новости футбола Вчера, 17:11 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты 11-го тура
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:56 Почеттино пожаловался на систему VAR Новости футбола Сегодня, 05:37 Фаната Милана подрезали ножом перед игрой с ПСЖ Новости футбола Сегодня, 04:40 Ибрагимович возвращается в Милан Новости футбола Сегодня, 03:52 Игроки сборной Польши напились перед стартом юношеского ЧМ-2023 Новости футбола Сегодня, 03:44 "Он действительно удивительный парень". Собослаи вспомнил о знакомстве с Холандом Новости футбола Сегодня, 03:33 Почеттино высказался о разгромной победе Челси Новости футбола Сегодня, 02:42 Месси предлагали зарплату в миллиард евро Новости футбола Сегодня, 02:29 Дембеле раскрыл детали ухода из Барселоны Новости футбола Сегодня, 02:20 Луческу может возглавить топ-клуб чемпионата Турции Новости футбола Сегодня, 02:11 Месси высказался о завершении карьеры
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сити — Чиппа Юнайтед 7 ноября 2023 год Футбол Сегодня Прогноз на матч Шахтер — Барселона 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ньюкасл 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Порту — Антверпен 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан — ПСЖ 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио — Фейенорд 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико — Селтик 7 ноября 2023 года Футбол 08 ноя 2023 Прогноз на матч Мельбурн Сити — Бурирам Юнайтед 8 ноября 2023 года