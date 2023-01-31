Официально: "Бавария" арендовала Канселу у "Манчестер Сити"

28-летний португальский защитник “Манчестер Сити” Жоау Канселу стал игроком “Баварии”.

Как сообщили на сайте немецкого клуба, футболист перебрался в Германию на правах аренды с правом выкупа.

Летом мюнхенцы смогут выкупить права на футболиста за 70 млн евро.

В “Баварии” португалец будет играть под 22-м номером.

В текущем сезоне Канселу сыграл за “горожан” в 26 матчах, в которых записал на свой счет 2 гола и 4 результативные передачи.