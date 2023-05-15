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Официально: "Байер" подписал воспитанника "Барселоны"

Новости футбола Сегодня, 15:42
Официально: "Байер" подписал воспитанника "Барселоны" Фото: сайт "Байера"/Автор неизвестен

Пресс-служба леверкузенского “Байера” на официальном сайте объявила о переходе испанского защитника лиссабонской “Бенфики” Алехандро Гримальдо.

Стороны заключили контракт до лета 2028 года. Футболист достался немецкому клубу бесплатно, так как его контракт с “орлами” истекает ближайшим летом.

27-летний Гримальдо является воспитанником “Барселоны”. За “Бенфику” он выступает с 2016 года. Всего он провел за клуб 301 матч во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 65 результативных передач. Сыграл два матча за молодежную сборную Испании. 3-кратный чемпион Португалии, обладатель Кубка Португалии, обладатель Кубка португальской лиги, 2-кратный обладатель Суперкубка Португалии.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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