Официально: ассистент Клопа возглавил австрийский гранд

Один из самых титулованных клубов Австрии - Ред Булл Зальцбург, назначил помощника Юргена Клоппа, Пепа Лийндерса, главным тренером.

Как сообщили на официальных страницах клуба, наставник подписал соглашение на три года, он приступит к делать со следующего сезона. Мы недавно писали, что "Быки" оказались более настойчивыми в приглашении Пепа Лийндерса, чем Бешикташ, который также им интересовался. Также было известно о намерениях Аякса трудоустроить у себя Лийндерса.

Welcome to Salzburg, Pepijn Lijnders. ✍️ pic.twitter.com/nDp3vyUqAK — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) May 15, 2024

Изменения на тренерском поприще случились на фоне того, что РБ Зальцбург близок к первому за 11 лет сезону без чемпионства Австрии, которое у клуба может отобрать Штурм из Граца. В апреле клуб попрощался с Герхардом Штрубером, а исполняющий обязанности тренера "быков" Онур Синель по окончании сезона вернется в партнерскую к РБ Зальцбург команду - Лиферинг.