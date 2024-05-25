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Официально 36-й титул. Реал Мадрид завершил чемпионский сезон в Примере ничьей с Бетисом

Новости футбола Вчера, 16:54
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
Официально 36-й титул. Реал Мадрид завершил чемпионский сезон ничьей с Бетисом Фото: Fran Santiago/Getty Images

Реал Мадрид сыграл свой поединок в рамках заключительного 38-го тура испанской Ли Лиги. В гости на "Сантьяго Бернабеу" приехал Бетис.

Ранее “Королевский клуб” уже обеспечил себе титул чемпионов Испании, который стал для “сливочных” 36-м в их богатой Истории.

Примечателен матч был тем, что это был последний выход легендарного Тони Крооса на поле Бернабеу в качестве игрока Реала. Перед игрой трибуны устроили футболисту трогательное прощание.

На поле же не происходило почти ничего примечательного. На исходе 40 минут игры мяч побывал в сетке хозяев, но взятие ворот было отменено после просмотра ВАР. Все попытки команд “размочить” счет остались тщетными. Как итог - “нули” на табло Бернабеу.

В 38-ми турах Примеры Реал оформил 29 побед, уступив лишь в одном матче чемпионата.

"Сливочные" продолжают подготовку к поединку против дортмундской Боруссии в рамках финала Лиги чемпионов УЕФА, который состоится 1 июня.

  • Ла Лига, 38-й тур
    Реал Мадрид - Бетис - 0:0
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