Одну из сильнейших сборных Европы может возглавить женщина
Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман рассматривается для возможного назначения на пост главного тренера мужской команды Нидерландов.
Такая необычная рокировка может произойти в случае отставки Роналда Кумана.
Как пишет The Telegraph, Королевский футбольный союз Нидерландов серьезно рассматривает Сарину Вигман в качестве кандидата и готов включить ее в шорт-лист для этой должности.
В случае, если такое назначение произойдет, то Сарина Вигман станет первой женщиной, которая будет работать с мужской национальной командой.
Отметим, что сейчас Вигман довольно успешно работает в сборной Англии. Под ее руководством национальная команда дошла до финала женского чемпионата мира 2023 года. В решающем матче турнира англичанки проиграли сборной Испании со счетом 0:1.
Отметим, что два года назад Англия под руководством Вигман стала победителем женского чемпионата Европы.
В свое время специалист также работала с женской сборной Нидерландов, с которой выиграла Евро-2017 и дошла до финала чемпионата мира в 2019 году.