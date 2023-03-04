Одноклубник Мудрика высоко высказался об украинце

Защитник “Челси” Калиду Кулибали рассказал о том, как оценивает игру украинского вингера Михаила Мудрика.

По словам Кулибали, украинец очень быстрый и технический.

"В игре один на один он выдающийся. Для нашей команды такой игрок может стать большим подспорьем. Но он игрок, которому нужен мяч, чтобы сделать разницу. Нам остается лишь доставить его к нему.

Каждому новому игроку нужно время на адаптацию, и Мудрик ничем не отличается. Мы не волнуемся по этом поводу", - сказал он.