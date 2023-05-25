Одних лишь денег - мало: известный тренер указал на проблемы "Челси"

Наставник “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг высказался о провальном сезоне “Челси” перед очным противостоянием.

По словам тренера, одних лишь денег недостаточно для успеха клуба.

“Их будет мало без правильной стратегии и управления. Нужно иметь понимание четкого плана по управлению расходами”, - сказал он.

Напомним, что команды сыграют 25 мая.

“Челси” полностью провалил сезон. Команда за два тура до конца первенства АПЛ занимает 12-е место в турнирной таблице.