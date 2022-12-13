Одна из крупнейших компаний мира может купить "Манчестер Юнайтед"

Одна из крупнейших в мире компаний Amazon может стать владельцем “Манчестер Юнайтед”.

Как сообщает Mirror со ссылкой на The Athletic, пока в компании никак не комментируют слухи потенциальной покупке гранда, но действительно такие разговоры там ведутся.

Нынешние владельцы “МЮ” - семья Глейзеров - уже заявили о желании продать клуб до конца первого квартала 2023 года.

Они хотят выручить с продажи от 6 до 7 миллиардов фунтов.