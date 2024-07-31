Одна из главных звезд мирового спринта и призер Олимпийских игр не будет участвовать в стометровке

На Олимпийских играх в Париже в среду, 31 июля, состоится соревнование по легкой атлетике, а именно - бег на стометровке у женщин.

Однако, как сообщила Ямайская федерация легкой атлетики, главная звезда их команды, и вообще мира, Шерика Джексон - не примет участие. Ее заменит Шашали Форбс. Причина отказа пока неизвестна. Кроме этого, неясно примет ли она участие в забеге на 200 метров.

К слову, одной из главных героинь Олимпиады точно можно назвать египетскую фехтовальщицу Наду Хафез. Дело в том, что сегодня Нада Хафез призналась, что боролась на играх в Париже на седьмом месяце беременности.

Также, кроме медалей и славы, олимпийцы, которые по итогам соревнований оказались на пьедестале почета, получают неплохое финансовое вознаграждение от своих стран. Стало известно, кто является самым щедрым?