Один - украинец: ПСВ выбирает между двумя вариантами на замену Гакпо
Новости футбола Сегодня, 07:50
ПСВ приступил к поиску замены нападающему Коди Гакпо, которым интересуются европейские топ-клубы, и рассматривает два варианта, сообщает Ed.nl.
По сведениям источника, голландский клуб проявляет интерес к шведскому вингеру АЗ Йесперу Карлссону и украинскому полузащитнику киевского “Динамо” Виктору Цыганкову. За шведа могут потребовать не менее 20 миллионов евро, а украинца, возможно, удастся купить за меньшую сумму, так как его контракт с клубом истекает через полгода.
В нынешнем сезоне 24-летний Карлссон провел за АЗ 11 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. На счету 25-летнего Цыганкова девять забитых мячей и шесть голевых передач в 23 поединках за “Динамо”.
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Сасько Инга эксперт Dailysports
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