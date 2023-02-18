Один из самых богатых бизнесменов Великобритании хочет купить "МЮ"

Один из самых богатых бизнесменов Великобритании Джим Рэтклифф намерен приобрести “Манчестер Юнайтед”.

Владелец нефтяной компании INEOS уже направил клубу официальное предложение, о чем сообщает Daily Mail.

Главным конкурентом Рэтклиффа будет катарский шейх Джасим бин Джабер Аль Тани.

По данным СМИ, состояние британского бизнесмена оценивается в 13,3 миллиарда фунтов. Его компания также владеет “Ниццей”.