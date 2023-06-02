Один из неудачников АПЛ останется без тренера

Наставник "Лидса" Сэм Эллардайс готовится покинуть пост главного тренера команды.

Как пишет источник, 68-летний тренер принял такое решение после того, как не смог спасти клуб от вылета из Премьер-лиги.

Интересно, что Эллардайс занял эту должность на финишном отрезке сезона в АПЛ.

По итогам первенства “Лидс” занял 19-е место в турнирной таблице. Чемпионом страны старл "Манчестер Сити".