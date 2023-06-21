Один из лучших футболистов в истории Африки завершил карьеру

Звездный ганский нападающий Асамоа Гьян объявил о завершении игровой карьеры.

37-летний форвард остается лучшим бомбардиром в истории своей сборной. В 109 матчах он забил 51 гол.

По словам футболиста, такой большой опыт поможет ему в тренерской работе, футбольном бизнесе и скаутинге.

Отметим, что Гьян успел поиграть за "Удинезе", "Модену", "Ренн", "Сандерленд", "Аль-Айн", "Аль-Ахли", "Шанхай СИПГ", "Кайсериспор", "Норт-Ист Юнайтед", "Либерти Профешнлс" и "Легон Ситис".

Также он сыграл на трех чемпионатах мира со сборной Ганы.