Один из лидеров “Ювентуса” покинет клуб

Один из лидеров “Ювентуса” Федерико Кьеза покинет клуб этим летом.

Как пишет Corriere dello Sport, молодой игрок привлек внимание топ-клубов из Англии и Германии.

В частности, на него нацелились “Бавария” и “Ливерпуль”.

“Ювентус” оценивает своего лидера в 30-35 млн евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата Италии Кьеза провёл 21 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.