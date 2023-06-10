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Один из лидеров “Ювентуса” покинет клуб

Новости футбола Сегодня, 09:00
Один из лидеров “Ювентуса” покинет клуб Фото: твиттер Ювентуса

Один из лидеров “Ювентуса” Федерико Кьеза покинет клуб этим летом.

Как пишет Corriere dello Sport, молодой игрок привлек внимание топ-клубов из Англии и Германии.

В частности, на него нацелились “Бавария” и “Ливерпуль”.

“Ювентус” оценивает своего лидера в 30-35 млн евро.

В прошлом розыгрыше чемпионата Италии Кьеза провёл 21 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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