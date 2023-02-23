Один из лидеров "Тоттенхэма" пропустит полгода

Уругвайский полузащитник лондонского “Тоттенхэма” Родриго Бентанкур пропустит не менее полугода из-за травмы, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, футболист успешно прооперирован по поводу разрыва крестообразных связок колена. Ожидается, что хавбек вернется на поле в ноябре.

В нынешнем сезоне 25-летний Бентанкур провел за “Тоттенхэм” 26 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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