Один из лидеров "Шахтера" решил покинуть клуб

Вратарь донецкого “Шахтера” Анатолий Трубин принял решение покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщит журналист Виктор Вацко в программе “Вацко Live”.

По сведениям источника, футболист хочет перейти в один из европейских клубов. Контракт голкипера с “горняками” истекает летом 2024 года. Таким образом, “Шахтер” может продать игрока следующим летом, чтобы получить за него хоть какие-то деньги. Ранее сообщалось, что украинцем интересуются “Ливерпуль” и “Интер”.

В нынешнем сезоне 21-летний Трубин провел за “Шахтер” 20 матчей во всех турнирах и пропустил 24 гола.

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