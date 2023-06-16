Один из лидеров сборной Италии может уйти из команды

Ветеран “Ювентуса” Леонардо Бонуччи может покинуть национальную сборную Италии.

По информации Sky Sports, 36-летний футболист хочет сконцентрироваться на выступлениях за свой клуб в последнем сезоне перед завершением карьеры.

Как известно, защитник уже говорил о желании завершить карьеру по окончании сезона 2023/24.

Свой первый матч Бонуччи провел за сборную Италии весной 2010 года. Всего на его счету 120 матчей, в которых он забил восемь голов.