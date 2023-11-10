Один из лидеров сборной Англии получил травму

Пресс-служба клуба «Тоттенхэм» сообщила неприятные новости о состоянии полузащитника команды Джеймса Мэддисона.

В сообщении указано, что футболист вынужден пропустить ближайшие матчи сборной Англии из-за травмы голеностопа.

“Он выведен из состава на отборочные игры чемпионата Европы — 2024 против Мальты и Северной Македонии, чтобы оставаться на базе команды и проходить реабилитацию под контролем медицинского персонала клуба”, - сообщили в пресс-службе “шпор”.

Вспомним, что Мэддисон перешёл в «Тоттенхэм» из «Лестера» минувшим летом. За молодого таланта заплатили 46,3 миллионов евро.

В текущем сезоне он провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач.

Соглашение полузащитника с лондонским клубом рассчитано до конца июня 2028 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, сейчас его стоимость в районе 70 миллионов евро.