Один из лидеров "Реала" имеет серьезные проблемы со здоровьем
Новости футбола Сегодня, 16:55
Фото: инстаграм Федерико Вальверде/Автор неизвестен
Полузащитник мадридского “Реала” и сборной Уругвая Федерико Вальверде на протяжении нескольких недель играет через боль, сообщает Relevo.
По сведениям источника, у футболиста проблемы со стопой и он чувствует боль даже в повседневной жизни. В связи с этим игроку приходится каждое утро греть поврежденную часть тела, чтобы уменьшить дискомфорт.
В нынешнем сезоне 24-летний Вальверде провел за “Реал” 50 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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