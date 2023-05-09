Один из лидеров "Реала" имеет серьезные проблемы со здоровьем

Полузащитник мадридского “Реала” и сборной Уругвая Федерико Вальверде на протяжении нескольких недель играет через боль, сообщает Relevo.

По сведениям источника, у футболиста проблемы со стопой и он чувствует боль даже в повседневной жизни. В связи с этим игроку приходится каждое утро греть поврежденную часть тела, чтобы уменьшить дискомфорт.

В нынешнем сезоне 24-летний Вальверде провел за “Реал” 50 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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